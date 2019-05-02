Türkiye’nin genç mucitleri belli oldu  

Öğrencilerin, bilim okuryazarlığı yüksek, öğrendiklerini günlük hayattaki problemleri çözmede kullanabilen, gözlem, deney ve araştırma yapmaya meraklı bireyler olarak yetişmesi amacıyla 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren ulusal çapta düzenlenen Milli Eğitim Vakfı PROF. Dr. Aziz Sancar Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması’nın üçüncüsü yapıldı. Milli Eğitim Vakfı (MEV) Özel Ankara Okulları’nda düzenlenen yarışmada fizik, kimya ve biyoloji alanlarındaki 500 başvuru arasından finale kalan 45 proje sergilendi. Öğrencilerin, jürinin beğenisine sunduğu çalışmalar arasında ‘atık kahve posasının doğada çözünebilir mürekkep üretiminde kullanılması’, ‘atık ekmeklerden biyogaz enerjisi üretilmesi’, ‘epilepsi hastaları için taşınabilir uyarı sistemi’, ‘diş çürüğünde erken teşhis’ ve ‘tünellerde lazerle haberleşme’ gibi konular yer aldı.

İLHAM KAYNAĞI

MEV Özel Ankara Okulları Fen Bilimleri Zümre Başkanı Nilgün Ak, bilime ilgi duyan birçok gence ilham kaynağı olan Prof. Dr. Aziz Sancar’ın yolundan gidecek öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamak istediklerini ifade ederek, “Yarışmaların artması, öğrencilerin üretkenlikleri ve derslerde öğrendiklerini uygulamaya dökebilmeleri için büyük önem taşıyor” dedi. Jüri değerlendirmesinin ardından fizik, kimya ve biyoloji alanlarında ilk 3’e giren projeler belirlendi. Fizik alanında birinciliği ‘Yürüyebilen serebral palsili çocukların yürüme bozukluğunu düzeltmeye yönelik teknolojik tabanlık tasarımı’ ile Özel Antalya Sınav Anadolu Lisesi’nden Sarp Ataç ve Emre Kolbakır aldı. Kimya alanında birinciliğe ‘Doğal polimer içerikli mikro boyuttaki akıllı yapıların ilaç sistemlerinin kontrolünde kullanılması’ projesiyle Ankara Alfa Grup Anadolu Lisesi’nden Onur Erkmen ve Umut Mutlu layık görüldü. Biyoloji alanında birincilik ödülü İzmir Fen Lisesi’nden Ömer Faruk Küser ve Selma Öztürk’ün ‘Yeni bir antibiyotik taşınım sistemi geliştirilerek antibiyotik direncinin kırılması’ projesine verildi.