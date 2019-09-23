Türkiye’nin Hawking’i artık üniversiteli
Mersin’de 2 yıl önce düzenlenen ‘2.5 Dakikada Ne Bilim Yarışması’nda, ‘Evrenin oluşumu’ adlı sunumuyla Türkiye 3. olan SMA Tip-2 ve skolyoz hastası ve yüzde 96 bedensel engelli Neptün Yılmaz (20) ‘Türkiye’nin Hawking’i olarak tanınıyor.
Neptün, bu yıl İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi Fizik Bölümü İngilizce programına kaydını yaptırdı, o da artık bir üniversiteli. “Çocukluğumdan beri astronomi ve fiziğe karşı ilgim vardı” diyen Neptün, “İleri de başarılı bir bilim kadını olmak istiyorum” diye konuştu.
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