Türkiye’nin Hawking’i artık üniversiteli

Neptün, bu yıl İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi Fizik Bölümü İngilizce programına kaydını yaptırdı, o da artık bir üniversiteli. “Çocukluğumdan beri astronomi ve fiziğe karşı ilgim vardı” diyen Neptün, “İleri de başarılı bir bilim kadını olmak istiyorum” diye konuştu.