Türkiye’nin kutuptaki bilim elçileri 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle gerçekleşecek 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi için geri sayım başladı. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 8 bilim insanı barış ve bilime adanmış kıtadaki Kore, Şili, Kolombiya ve Belçika gibi ülkelerin araştırma üslerinde ‘bilim elçisi’ olarak çalışmalarda bulunuyor. Deniz bilimleri, iklim değişikliği, balıkçılık, jeoloji, tıp, astronomi ve daha birçok alanda önemli araştırmalara ev sahipliği yapan Antarktika’da, Türk bilim insanları 2018-2019 sezonunda çalışmalarını sürdürüyor. ‘Dünyanın laboratuvarı’ niteliğindeki kıtada araştırma yapan bilim insanları kıtadaki çalışmalarını anlattı. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Latife Çakır Bayram “Gözler sağlığın aynasıdır sloganına sahip çalışmayla penguenlere zarar vermeyecek şekilde, daha önce bu çalışmaları yapmış bilim insanlarıyla hayvanların gözlerinden özel fırça ve kağıtlarla hücre örnekleri toplanıyor, mikrobiyolojik ve hücresel yönden değerlendiriliyor” dedi. Öğretim Üyesi Mehmet Yeşiltaş da meteoritler ve gökyüzünden dünyaya düşen taş parçalarına ilişkin çalışmalar yaptıklarını söyledi. Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Mustafa Şenkaya ise meslektaşı Prof. Dr. Hakan Karslı ile birlikte hazırladıkları ‘Permafrostların Konumsal ve Zamansal Jeofizik Anatomisi’ isimli proje kapsamında, Güney Koreli bilim insanlarıyla ortak çalışmalarda bulunup veriler topladıklarını dile getirdi.

DNA TOPLUYORUZ

Doç. Dr. Alper Gürbüz de aynı üste kuvaterner jeolojisi kapsamında incelemeler yaptıklarını aktardı. Biyolog Fatih Karakaya ise organizma bazlı ve çevresel DNA toplanması amacıyla örneklemeler yaptıklarına dikkati çekti. Araştırma Görevlisi Yağmur Güneş de Antarktika gibi dünya üzerinde çok nadir görülen ve canlılık faaliyetlerini kısıtlayıcı etmenlerin olduğu bölgelerin jeolojisi ve iklimini anlamaya yönelik çalışmaların Mars araştırmalarına ön ayak olduğunu söyledi.