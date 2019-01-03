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Türkiye’nin seferber olduğu minik Sudenaz'ın vefatı herkesi yasa boğdu

Sivas’ta beyin ameliyatı olabilmesi için Türkiye’nin seferber olduğu minik Sudenaz Doğruyol’un vefatı herkesi yasa boğdu.

  • İHA
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Sivas’ta beyninde tümör tespit edilen Muhsin Yazıcıoğlu İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Sudenaz Doğruyol’u tüm Türkiye yardım çığlıkları ile tanımıştı. Maddi imkansızlıklar yüzünden ameliyat olamayan Sudenaz’ın ameliyat olabilmesi için 100 bin TL’ye ihtiyaç olduğunu duyan hayırseverler yardımda bulunmak için birbiri ile yarışmış, ilk günde ihtiyaç olan para toplanmıştı. İhtiyaç duyulan miktarın toplanması üzerine baba Nuh Doğruyol, hayırseverlerden artık yardımda bulunmamalarını istemişti. Özel bir hastanede yapılan operasyonla beynindeki tümör alınan minik Sudenaz'ın beyin damarlarından birine takılan stent yeterli gelmedi ve beyninde su toplaması yaşandı. Durumu ağırlaşan Sudenaz, ameliyattan 10 ay sonra geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Küçük kızın ölümü herkesi yasa boğdu.
 
Sudenaz için bugün Kümbet Kayaş Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası minik Sudenaz, Yukkarı Tekkesıra Mezarlığı'na defnedildi.
 
“Herkes hakkını helal etsin”
Cenazede gözyaşlarını tutamayan baba Nuh Doğruyol, kızının tedavisi için yardım edenlere teşekkür ederek, “Sözün bittiği yerdeyim, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Şu bir gerçek ki Sudenaz’ın ameliyatı için tüm Türkiye seferber oldu. Maddi ve manevi olarak desteklerini hiç esirgemediler. Yapacak bir şey yok, takdiri ilahi, biz emaneti teslim ettik. İnşallah Yaradan öbür tarafta cennetine alır. Buradan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. Herkesten Rabbim razı olsun, haklarını helal etsinler. Bizim bir hakkımız yok ama bizden yana hakkımız helal olsun. İstanbul’da ameliyat olmuştu, ardından burada da küçük bir operasyon geçirdi. Beyinde sıvı birikmesinden dolayı stent takmışlardı. O takılan stent yetersiz geldi. Her şey bahane, takdiri ilahi. Çocuğun rahatlaması için ve üzerindeki baskıyı atması için stent taktılar. Çocuk yatalak olduğu için ve hareket halinde olmadığı için mecburen o sıvıyı atamadı. Ondan dolayı da baskı gittikçe arttı, sonuç takdiri ilahi“ dedi.
 

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