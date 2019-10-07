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Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı, cezası belli oldu

Mersin'de sitede çıkan tartışmada küçük çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

  • STAR
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MERSİN’DE sitede oynayan çocuklar arasında tartışma çıktı. Tartışma ailelerin de müdahil olmasıyla büyüdü, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı. Olay sırasında Nadir Kızılbulut isimli site sakininin, Suriye uyruklu 5 yaşındaki Ürdün vatandaşı A.K’ye tokat attığı görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçen ekipler zanlıyı gözaltına aldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Türk ve Ürdünlü 4 çocuğun kavga ettiği aktarıldı. 

VİCDANSIZA EV HAPSİ

Açıklamada, “Ürdünlü çocuğa şiddetli şekilde vurarak yere düşmesine sebebiyet veren Nadir Kızılbulut, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan’ın talimatıyla gözaltına alınmıştır” denildi. Tokatlanan çocuğun babası Trad K. ise olay sırasında evde olmadığını belirterek, “Siteye geldiğimde sitenin içerisinde 20 kişi kadar kalabalık bulunuyordu. Oğlumu döven kişi aynı şekilde bana da şiddet uyguladı ve yüzüme vurdu. Çevredekilerin araya girmesi ile yatıştırıldık” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nadir Kızılbulut’a sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi

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