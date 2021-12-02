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Yaşam

Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! 'Cihan bebek öldü' iddiasına cevap

Gaziantep'te, ağlarken babası Yunus Göç tarafından dövülen 2 aylık Cihan bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Bebeğin öldüğü iddiaları ise hastane tarafından yalanlandı. Hastane Genel Müdürü Cengiz Bayram, 'Cihan bebekle ilgili sevindirici haberler verebilmek, bebeğimizi mutlu yarınlara hazırlayabilmek için büyük bir gayretle çalışmaya devam etmekteyiz. İnanıyoruz ki sizlerin duası ve sevgisi, bizlerin çabasıyla bebeğimiz yaşama yeniden gülümseyecektir' dedi.

DHA2 Aralık 2021 Perşembe 12:34 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 12:41
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Kahvelipınar Mahallesi'nde 29 Kasım'da meydana gelen olayda, fabrika işçisi Yunus Göç, 2 aylık Cihan bebeği ağlarken dövdü. Şiddet görüntüleri tepki toplarken, hastaneye kaldırılan Cihan bebek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Gözaltına alınan ve bebeği ağlamasına sinirlenerek dövdüğünü söyleyen baba Yunus Göç, mahkemece tutuklandı. Babasının dövmesiyle beyin kanaması geçirdiği anlaşılan ve hala kentteki özel hastanede tedavisi süren Cihan bebeğin öldüğü iddiası sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine Cihan bebeğin tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Hastane Genel Müdürü Cengiz Bayram, Cihan bebeğin tedavisine yoğun bakımda devam edildiğine dikkat çekerek, "Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya organlarında şiddete uğrayan bebeğin öldüğüne dair haberler yayınlanmıştır ancak bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Cihan bebeğin hastanemiz yoğun bakımındaki tedavisi büyük bir titizlikle devam etmektedir. Cihan bebeğin sağlığına kavuşması herkes gibi bizlerin de en büyük temennisi ve duasıdır. O nedenle doktor ve bütün çalışanlarımızla sizlere Cihan bebekle ilgili sevindirici haberler verebilmek, bebeğimizi mutlu yarınlara hazırlayabilmek için büyük bir gayretle çalışmaya devam etmekteyiz. İnanıyoruz ki sizlerin duası ve sevgisi, bizlerin çabasıyla bebeğimiz yaşama yeniden gülümseyecektir" dedi.

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