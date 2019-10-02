İki ülke arasındaki bağı güçlendirmek için çeşitli etkinlikler organize ediliyor. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Rusya Kültür Günleri etkinliklerine katıldı. Yerhov bu etkinliklerin turizm için ayrı bir önemi olduğunu belirterek “Turizm camiasının önde gelenleri kendi aralarında diyalog kurmaya, ilişki sürdürmeye ve istişare yapma imkanlarına kavuşuyor. Ortak gelecek için ortak hedefler. Rus vatandaşları Türkiye’yi çok seviyor. Türkiye’yi sevmemek mümkün değil” dedi.