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Türk-Japon çift arasında çocuğa şiddet davası

Özgür Çalık, 2 yaşındaki kızını dövmekle suçladığı Japon eşi hakkında şikayetçi oldu. Boşanma aşamasındaki Hiroko Nakai ise çocuğunun velayetini almak için kocasının iftira attığını öne sürdü.

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Muğla Bodrum'da yaşayan elektronik mühendisi Özgür Çalık (33) ile Japon piyanist Hiroko Nakai (35) 2 yıl önce internetten tanışıp evlendi. Kısa süre sonra Asya Sakura dünyaya geldi. Prematüre doğan bebeği 3 aylık olan anne, daha iyi bakılacağını söyleyerek minik kızını 17 Haziran 2017’de Japonya’ya götürdü. 
 
DÖNMEK İÇİN 100 BİN TL
 
Telefonlarına çıkmayan eşinin çocuğu kaçırdığını düşünen Özgür Çalık, annesinin hasta olduğunu söyleyerek Hiroko Nakai Çalık’ı Türkiye’ye gelmesi için ikna etti. Babanın iddiasına göre eşi 100 bin lira karşılığında bebeği getirdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran genç adam, 27 Nisan 2018’de Hiroko Nakai'ye yurtdışına çıkış yasağı koydurdu. Boşanma sürecindeki baba, 2 yaşındaki kızının vücudunda morluklar olduğunu iddia ederek, eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçesinde, “Kızımın üzerini değiştirdiğimde bel, sırt ve bacaklarında ciddi derecede morluklar gördüm” ifadelerini kullandı.
 
BAKANLIĞA DESTEK ÇAĞRISI
 
Akşam'ın haberine göre, Kızının vücudundaki lekelerin doğum lekesi olduğunu öne süren Japon anne Hiroka Nakai savunmasında, “Eşim kızımı dövdüğüm iddiasıyla polisle kapıma geldi. Velayeti almak için beni karalıyor. Psikolojisi bozuk olan bir babanın yanında kızımın kalmasından çok endişe duyuyorum” dedi. Genç kadın, Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığı’nın da davaya müdahil olmasını istedi. 
 
ADLİ TIP'TAN RAPOR BEKLİYOR
 
Savcılık, minik Asya Sakura Çalık’ın vücudundaki izlerin doğum ya da şiddet lekesi olup olmadığının tespiti için Adlı Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasını karar verdi. Gelen rapora göre dava açılacak.
 
Minik kızın vücudundaki morluklar böyle görüntülendi.

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