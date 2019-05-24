'Türkler’den paylaşmayı öğreniyoruz'

Ülkenin pek çok bölgesinde gıda paketi dağıtan, su kuyusu açan ve eğitim faaliyetleri düzenleyen Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları ihtiyaç sahibi Nijeryalılara ulaşırken birçok Nijeryalı için de örnek teşkil ediyor. Abu Kuhafa Cami İmamı Ebubekir ibn Ebubekir, “Oruç tutan insanı doyurmak çok sevap, ancak Nijeryalıların çoğu bunu yapmıyor. Türklerin burada yaptıkları yardımlarla çoğumuz paylaşmayı öğreniyoruz” dedi.

GIDA YARDIMI YAPILDI

Türklerin yardımseverliklerini örnek aldıklarını ifade eden Hacer Osman ise şöyle konuştu: “Çok şükür yardımsever Türkler, birbirimize yardım etmemiz gerektiğini bize anlatıyorlar. Su kuyusu dışında bu mübarek ayda gıda yardımlarında da bulundular. Allah razı olsun.”