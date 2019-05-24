'Türkler’den paylaşmayı öğreniyoruz'
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya’da Türk sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen insani yardımlar birçok Nijeryalı için örnek oluyor.
Ülkenin pek çok bölgesinde gıda paketi dağıtan, su kuyusu açan ve eğitim faaliyetleri düzenleyen Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları ihtiyaç sahibi Nijeryalılara ulaşırken birçok Nijeryalı için de örnek teşkil ediyor. Abu Kuhafa Cami İmamı Ebubekir ibn Ebubekir, “Oruç tutan insanı doyurmak çok sevap, ancak Nijeryalıların çoğu bunu yapmıyor. Türklerin burada yaptıkları yardımlarla çoğumuz paylaşmayı öğreniyoruz” dedi.
GIDA YARDIMI YAPILDI
Türklerin yardımseverliklerini örnek aldıklarını ifade eden Hacer Osman ise şöyle konuştu: “Çok şükür yardımsever Türkler, birbirimize yardım etmemiz gerektiğini bize anlatıyorlar. Su kuyusu dışında bu mübarek ayda gıda yardımlarında da bulundular. Allah razı olsun.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.