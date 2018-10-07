TürkMedya Boğaziçi’nin iletişim ortağı oldu

Türk basınının önde gelen medya gruplarından biri olan TürkMedya, 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 6. Boğaziçi Film Festivali’nin kurumsal iletişim ortağı oldu. Onur Ödülü’nün bu yılki sahipleri Norveçli yönetmen Bent Hamer ve Ukraynalı yönetmen Sergei Loznitsa’nın yanı sıra Portekizli yapımcı Paulo Branco’nun festivale özel yapılacak Master Class’ları TürkMedya’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

USTALARLA SİNEMA

Türk basınının mihenk taşları olarak kabul edilen Akşam, Güneş ve Star gazetelerinin yanı sıra, Türkiye’nin lider kanallarından 24 TV, 360 ve çocuk kanalı tv4, uzun yıllardır okuyucularıyla buluşan Alem ve Platin dergileri ile Türkiye’nin ilk özel radyolarından Alem FM ve spor yayıncılığı denilince ilk akla gelen radyo kanallarından olan Lig Radyo’yu bünyesinde barındıran TürkMedya, iletişim ve habercilikteki gücünü sinemaseverler için gösterecek ve festivalin merakla beklenen Master Class’larına ev sahipliği yapacak. Festivalde bu yıl Onur Ödülü alacak iki usta yönetmen Bent Hamer ve Sergei Loznitsa ile Portekizli yapımcı Paulo Branco’nun festival kapsamında gerçekleşecek Master Class’ları TürkMedya’nın ortaklığında yapılacak.

CANNES’DAN İSTANBUL’A

Ayrıca, Sergei Loznitsa’nın bu yıl Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünden En İyi Yönetmen Ödülü ile dönen, Donbass Savaşı’nı konu alan kara mizah türündeki son filmi “Donbass”ın Türkiye’deki ilk gösterimi yine TürkMedya’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 6. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da sinemaseverleri ağırlayacak.

DONBASS SEYİRCİ İLE BULUŞACAK

Ukraynalı yönetmen Sergei Loznitsa’nın bu yıl Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünden En İyi Yönetmen Ödülü ile dönen, Donbass Savaşı’nı konu alan kara mizah türündeki son filmi “Donbass”ın Türkiye’deki ilk gösterimi yine TürkMedya’nın ev sahipliğinde yapılacak.