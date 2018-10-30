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TÜRKÖK 2 bin can oldu 

Türk Kızılayı Başkanı Kınık, TÜRKÖK projesiyle kök hücre bağış sayısının arttığını belirterek “Donör 400 bine yaklaştı, nakil sayımız ise 2 bini geçti” dedi.

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Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı işbirliğinde başlatılan Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) Projesi, hayat kurtarmaya devam ediyor. Düzenli kan bağışçılarının sayısının her geçen yıl daha da arttığına dikkati çeken Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, şunları kaydetti: “İhtiyacımız olan kanı toplayabiliyoruz. Artık kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğu toplumda da benimsendi. Kemik iliği, kök hücre nakli bekleyen hastalara yönelik yaklaşık 4 yıl önce başlattığımız TÜRKÖK Projesi ile kök hücre bağışçısı kazandırma programı başlattık. Kök hücre bağışlarımız arttı. Donör 400 bine yaklaştı, eşleşme 3 bin 500’ü aştı, nakil sayımız ise 2 bini geçti. Her geçen gün bu oran artıyor.” Öte yandan afet müdahale noktalarının sayısını artırdıklarını belirten Kınık “Kızılay’ın 2015’te 900 milyon lira olan bütçesi, bu yıl 6 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl 18.5 milyon insana ulaşmıştık. Bu sene de bu sayı arcatacak” diye konuştu.   

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