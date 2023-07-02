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Yaşam

5 canı hayattan kopardı! Tutuklanan ''Makasçı maganda''nın ilk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'in Menderes ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Ali Alperen Özer (18), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi, kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 18 yaşındaki sürücü Y.K.'nin jandarmadaki ilk ifadesinde sollama yapmak isterken otomobile çarptığını söylediği öğrenildi.

AA2 Temmuz 2023 Pazar 08:14 - Güncelleme:
5 canı hayattan kopardı! Tutuklanan ''Makasçı maganda''nın ilk ifadesi ortaya çıktı
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Kısıklı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Ali Alperen Özer, tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazada yaşamını yitiren Özcan Özer (57) eşi Sibel Özer (54), ablası Şengül Akbaş (64) ve Ali Alperen Özer ile minibüste yolcu olarak bulunan Mustafa Kemal Karaca'nın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca alındı.

Özcan, Sibel ve Ali Alperen Özer ile Şengül Akbaş için Buca ilçesinde Kırklar Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene ailenin yakınları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Cenazeler, kılınan namazın ardından aynı bölgedeki mezarlığa defnedildi.

SOLLAMA YAPMAK İSTEMİŞ

Öte yandan, makas atarak ilerleyen ve kazaya sebebiyet veren hafif ticari aracın sürücüsü Y.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Menderes Adliyesine sevk edilen şüpheli, buradaki ifadesinde, önündeki aracı sollarken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiğini anlattı.

Şüpheli Y.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- OTOMOBİLDE 11 KİŞİ VARMIŞ

Özcan Özer'in (57) kullandığı 34 DEB 698 plakalı otomobille denize giden ailenin, ikamet ettikleri Buca ilçesine dönerken kazanın meydana geldiği, araçta 11 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Gaziemir ilçesinden Torbalı yönüne ilerleyen otomobil, dün Kısık Mahallesi yakınlarında aynı yönde ilerleyen ve makas atan hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkmıştı. Refüjü aşarak karşı yöne geçen otomobil minibüsle çarpışmıştı. Kazada otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetmişti. Yaralanan 5'i ağır 21 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

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