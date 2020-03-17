İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3847
  • EURO
    7,0132
  • ALTIN
    314.819
  • BIST100
    86777.7
Yaşam

Tuvakhane küle döndü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında bir tavukhane küle döndü.

IHA17 Mart 2020 Salı 19:12 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 19:18
ABONE OL

Bugün saat 16.30 sıralarında Ayaz Mahallesi’nde damızlık üretimi yapan bir tavukhanede elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede tavukhaneyi saran yangın tesisi kullanılamaz hale getirdi. Olay sırasında tavukhanenin boş olduğu ve gelecek yeni damızlıklar için temizlenip bekletildiği öğrenildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yangın tamamen söndürülürken, tesis kullanılamaz hale geldi. Zamanında müdahale yangının bitişikteki binalara sıçramasına mâni oldu.

13'üncü yüzyılda inşa edildi... Farklı dönemlerin izlerini taşıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerli 'tank katilleri' ordumuza teslim edildi
Yerli 'tank katilleri' ordumuza teslim edildi

Yerli 'tank katilleri' ordumuza teslim edildi

Bu kan grubuna sahip olanlarda koronavirüse yakalanma riski daha fazla
Bu kan grubuna sahip olanlarda koronavirüse yakalanma riski daha fazla

Bu kan grubuna sahip olanlarda koronavirüse yakalanma riski daha fazla

F-35 motoru için 320 milyon dolarlık yeni sözleşme
F-35 motoru için 320 milyon dolarlık yeni sözleşme

F-35 motoru için 320 milyon dolarlık yeni sözleşme

BAE'nin gönderdiği konteynerin içinden askeri ekipmanlar çıktı
BAE'nin gönderdiği konteynerin içinden askeri ekipmanlar çıktı

BAE'nin gönderdiği konteynerin içinden askeri ekipmanlar çıktı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.