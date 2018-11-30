'Tuvalet ücreti' cinayetine 12.5 yıl hapis

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Selahattin İnci ile tutuksuz yargılanan Mustafa İnci katıldı. Son savunması sorulan sanıklardan Selahattin İnci, "Olaya karıştığım için çok pişmanım. Böyle bir şeyin olmasını istemezdim. Ölene Allah'tan rahmet ailesine sabır diliyorum. Adalete güveniyorum" dedi.

'BİZE HAKSIZLIK YAPILDI'

Mustafa İnci ise olayın meşru müdafaa kapsamında gerçekleştiğini savunarak "Burada bize haksızlık yapılmıştır. beraatımı istiyorum" dedi.

AYNI CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Selahattin İnci'yi,"Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suçun haksız tahrik altında işlenmesi nedeniyle 15 yıla indiren mahkeme heyeti, İnci'nin duruşmalardaki olumlu hal ve tavrı ile verilecek cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak 12.5 yıla hükmetti. Selahattin İnci'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanık Mustafa İnci ise "ruhsatlı silahı taşıyıp suçta kullanmak", "suç üstlenmek" ve "silahlı tehdit" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

200 LİRA MİRASÇILARA İADE

Mahkeme heyeti ayrıca cinayetin işlenmesine neden olan ve adli emanette bulunan 200 TL'nin de Fırat Karavil'in mirasçılarına iade edilmesine karar verdi.

KAVGA 1 LİRALIK TUVALET ÜCRETİ YÜZÜNDEN ÇIKMIŞTI

İddiaya göre, Maslak'taki Üçyol Camisi'nin tuvaletine 18 Haziran 2016 tarihinde bir lüks restoranın müşterisi Bayram A. gelmiş, 1 liralık tuvalet ücretini ödemeden çıkmak istemişti. Tuvalet işletmecisi Fırat Karavil'in parayı istemesi üzerine "Yanımda bozuk para yok" demişti. Karavil ise "Senden almazsam ondan almazsam nasıl geçineceğim ben?" yanıtını vermişti. Yaşanan tartışma sonucunda Bayram A., Karavil'e 200 lira uzatmış, Karavil tam parayı bozmak üzereyken Bayram A., "Nasıl bir insansın sen, 1 lira için 200 lira mı bozulur" diyerek Karavil'e küfretmişti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olayı duyan Bayram A.'nın kayınbiraderleri ve aynı zamanda restoran sahibi olan Selahattin İnci ile Mustafa İnci kardeşler olay yerine gelmişti. Tartışma sırasında Selahattin İnci belinden çıkarttığı tabanca ile Karavil'i başından vurarak öldürmüştü. Olayın ardından Selahattin İnci çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

(Habertürk)