Tuzla Piyade Okulundaki atış alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yanın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında 2 hektar alanın yandığı öğrenildi. Polis de çevrede güvenlik önlemleri alırken yangın nedeniyle çevreye duman yayıldığı gözlendi.