Tuzla Piyade Okulunda yangın paniği
Tuzla Piyade Okulundaki atış alanında yanın çıktı. Yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
- İHA
Tuzla Piyade Okulundaki atış alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yanın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında 2 hektar alanın yandığı öğrenildi. Polis de çevrede güvenlik önlemleri alırken yangın nedeniyle çevreye duman yayıldığı gözlendi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.