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Tuzla Piyade Okulunda yangın paniği

Tuzla Piyade Okulundaki atış alanında yanın çıktı. Yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

  • İHA
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Tuzla Piyade Okulundaki atış alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yanın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında 2 hektar alanın yandığı öğrenildi. Polis de çevrede güvenlik önlemleri alırken yangın nedeniyle çevreye duman yayıldığı gözlendi. 

Türkiye´de eğitim alıyorlar, kendi ülkelerinde güvenliği sağlayacaklar

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