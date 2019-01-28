Tuzla'da akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan ve 8 kişini yaralandığı yangın, kontrol altına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde yangın çıktığı belirtildi.
Yangında ilk bilgilere göre 8 kişinin yaralandığı, hızla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı ifade edildi.
Açıklamada, yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
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