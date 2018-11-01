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Tuzla'da bir gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Tuzla Tersaneler bölgesindeki bir tersanede yangın çıktı. Litvanya bandıralı bir gemide çıkan yangın sonucu bazı vatandaşlar dumandan etkilendi. Olayın patlama veya terörle bir ilişkisinin olmadığı açıklanırken olayda herhangi bir can kaybı bulunmuyor.

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Tuzla'da bir gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
 
Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki Litvanya bandıralı dört katlı geminin ambar kısmında kaynak yapılırken yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi destek için tersaneye çağrıldı.
 
Yangında dumandan etkilenen bazı kişilere, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi uygulandı.
 
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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