Tuzla'da bir gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor Tuzla Tersaneler bölgesindeki bir tersanede yangın çıktı. Litvanya bandıralı bir gemide çıkan yangın sonucu bazı vatandaşlar dumandan etkilendi. Olayın patlama veya terörle bir ilişkisinin olmadığı açıklanırken olayda herhangi bir can kaybı bulunmuyor.