Tuzla'da gemi yangını
Tuzla'da bir tersanede tamir için bulunan gemide yangın çıktı. Yangın itfaiye ve çalışanlar tarafından söndürüldü.
- DHA
Yangın, 15.30 sıralarında Aydıntepe Mahallesi, Güzin Sokak'ta bulunan bir tersanedeki gemide çıktı. Tamir edildiği belirtilen geminin makine dairesindeki mazot tankında çıkan yangına ilk olarak çalışanlar müdahale etti. Bildirilmesi üzerine tersaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.
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