Üç ayların habercisi
İslam aleminde rahmeti, bereketi ve mağfireti bol 3 ayların habercisi Regaib Kandili, bu gece idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş “Mübarek günler yeni bir başlangıç yapmak için önemli fırsat” dedi.
İslam aleminde rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların habercisi kabul edilen Regaib Kandili, bu gece idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Regaib Kandili dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek. Ankara’da Beştepe Millet, Diyarbakır’da Kurşunlu, Giresun’da Sarayburnu, Bursa’da Ulu, Konya’da Hacı Veyiszade ve Kapu ile İstanbul’da Fatih ve Eyüp Sultan camilerindeki özel programda, Kur’an-ı Kerim ve mevlit okutulacak.
HAYATI GÖZDEN GEÇİRİN
Recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet ve bereket mevsimi üç aylar, yarın başlıyor. Müslümanlara oruç tutma, Kur’an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen bu aylarda, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaib Kandili mesajında “Mübarek gün ve geceler, yaratılış gayemizi kendimize, Rabbimize, çevremize ve bütün mahlukata karşı sorumluluklarımızı muhasebe etmek ve daha güzel bir hayat adına yeni bir başlangıç yapmak için önemli fırsatlardır” ifadesini kullandı. Erbaş, mesajında şunları kaydetti: Peygamber Efendimiz Recep ayı girdiğinde ‘Allah’ım, Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur’ diye dua etmiş ve bu kutlu zamanların önemine dikkat çekmiştir. Müslümanların her yıl içtenlikle yaptıkları dualar, samimi tövbeler ve ibadetlerle Regaib Gecesi’ni ihya ederek huzur bulmaktadır. Bizlere tüm rağbetimizi Rabbimize yöneltmemiz, bugüne ve geleceğe dair duygu, düşünce, tutku ve isteklerimizi iman bilinciyle gözden geçirmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır.
Çamlıca Camisi’nde ilk ezan okundu
Temeli 6 yıl önce atılan, Cumhuriyet tarihininen büyük camisi olan Çamlıca Camisi’nde ilk ezan bu sabah okundu. Aynı anda 63 bin kişininibadet edebileceği bir kompleks olaraktasarlanan Çamlıca Camisi’nin kapıları,bugün Regaib Kandili ile cemaate açılacak.Osmanlı-Selçuklu mimari tarzıyla bugününçizgilerinin bütünleştiği cami, kentin yenisembollerinden biri haline geldi.İmanın şartını temsilen 6 minareli inşa edilenÇamlıca Camisi’nin üç şerefeli 4 minaresi Malazgirt Zaferi’ne ithafen 107.1 metre, iki şerefeli 2 minaresi ise 90 metre yüksekliğinde yapıldı. Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi İstanbul’da yaşayan 72 milleti, 34 metre çapındaki kubbesi İstanbul’u simgeliyor. Kubbenin iç yüzeyine, 16 Türkdevletine ithafen Allah’ın isimlerinden16’sı, Haşr Suresi’nin son iki ayetinden istifadeedilerek yazıldı. Ana kubbenin üzerine 3 metre 12 santimetre genişliğinde, 7 metre 77santimetre yüksekliğinde, 4.5 ton ağırlığındaalem yerleştirildi. Nanoteknolojiylerenklendirilen alem, dünyanın enbüyük alemi olma özelliğini taşıyor.
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