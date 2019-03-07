İslam aleminde rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların habercisi kabul edilen Regaib Kandili, bu gece idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Regaib Kandili dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek. Ankara’da Beştepe Millet, Diyarbakır’da Kurşunlu, Giresun’da Sarayburnu, Bursa’da Ulu, Konya’da Hacı Veyiszade ve Kapu ile İstanbul’da Fatih ve Eyüp Sultan camilerindeki özel programda, Kur’an-ı Kerim ve mevlit okutulacak.

HAYATI GÖZDEN GEÇİRİN

Recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet ve bereket mevsimi üç aylar, yarın başlıyor. Müslümanlara oruç tutma, Kur’an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen bu aylarda, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaib Kandili mesajında “Mübarek gün ve geceler, yaratılış gayemizi kendimize, Rabbimize, çevremize ve bütün mahlukata karşı sorumluluklarımızı muhasebe etmek ve daha güzel bir hayat adına yeni bir başlangıç yapmak için önemli fırsatlardır” ifadesini kullandı. Erbaş, mesajında şunları kaydetti: Peygamber Efendimiz Recep ayı girdiğinde ‘Allah’ım, Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur’ diye dua etmiş ve bu kutlu zamanların önemine dikkat çekmiştir. Müslümanların her yıl içtenlikle yaptıkları dualar, samimi tövbeler ve ibadetlerle Regaib Gecesi’ni ihya ederek huzur bulmaktadır. Bizlere tüm rağbetimizi Rabbimize yöneltmemiz, bugüne ve geleceğe dair duygu, düşünce, tutku ve isteklerimizi iman bilinciyle gözden geçirmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır.