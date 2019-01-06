Uçağa uyuşturucuyla binmeye çalışırken yakalandı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Van'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen C.P'yi, X-ray cihazından geçerken şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan aramada zanlının üzerine sarılı 1 kilo 80 gram toz esrar bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.