Uçağa uyuşturucuyla binmeye çalışırken yakalandı
Van'da uçağa uyuşturucuyla binmeye çalışan kişi yakalandı.
- AA
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Van'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen C.P'yi, X-ray cihazından geçerken şüphe üzerine durdurdu.
Yapılan aramada zanlının üzerine sarılı 1 kilo 80 gram toz esrar bulundu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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