Ücretli öğretmenlik başvuruları bugün itibari ile başladı. Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Yeni eğitim öğretim dönemine sayılı günler kala ücretli öğretmenlik başvuruları hakkında araştırmalar da arttı. KPSS puanlarıyla gerçekleştirilecek olan alımlarda Mili Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. İlk olarak e-Devletten yapılan başvuruların ardından İl veya ilçe müdürlükleri tarafından gerekli görüldüğü durumda ayrıca online başvuru da yapmak gerekiyor. Ücretli öğretmenlik başvurularına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT’den ya da internet üzerinden mobil bankacılık, mobil imza gibi yöntemlerle de alınabilen e devlet şifresiyle vatandaşlar sisteme giriş yaptıktan sonra karşılarına çıkan ekrana ‘ücretli öğretmenlik’ terimini yazarak arama gerçekleştirecek.

Adaylar açılan sayfada ‘Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu’ başlığına tıklayarak, başvuru formunda yer alan bilgilerini teyit ederek ileri butonuna tıklayacak. Tercih aşamasında ise mezun olunan okul kapsamında birden fazla mezuniyet bilgisi tercih edilebilecek.

E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.