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Yaşam

Üçüncü kattaki kafeteryasını vinçle çıkardığı 4 vosvosla süsledi

Rize'de işletmeci Gökhan Bakır'ın, üçüncü kattaki kafeteryasına vinç yardımıyla çıkardığı ve ikisini tabelaya astığı vosvoslar dikkati çekiyor.

AA10 Mart 2020 Salı 15:47 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 15:47
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Osman Karavin Caddesi'ndeki binanın en üst katında kafeterya işleten Bakır, hurdalıklardan topladığı 4 vosvosu değerlendirmek istedi.

Bakır, iş yerinde farklı bir konsept oluşturmak ve dikkati çekmek için iç aksamını söktürdüğü araçları, vinç yardımıyla üçüncü kata çıkarttı.

Araçların ikisi, çelik aksamla binanın dış cephesindeki tabelaya monte edilirken, ikisi ise içine oturma grupları yerleştirilerek masaya dönüştürüldü.

Caddeden geçerken binanın dışına asılı vosvosları gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemeyerek cep telefonlarıyla araçların fotoğrafını çekiyor.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hurdaya ayrılmış vosvosları toplayıp dükkanında sergilenecek hale getirmesinin üç ayını aldığını söyledi.

Rize'ye güzel bir mekan kazandırdıklarını belirten Bakır, "Vosvoslardan ikisini uzmanlarla binanın dışına yerleştirdim. Aynı zamanda gece ışıkları da yanıyor. Düşmemesi için elimizden geleni yaptık." dedi.

Bakır, iş yerinin içinde de 2 vosvos olduğunu ifade ederek, "Müşterilerimiz araçların içerisine oturup çayını içebiliyor. Çocuklarına fotoğraf çektirenler de oluyor." diye konuştu.

Güzel tepkiler aldığını dile getiren Bakır, şunları kaydetti:

"Düşer endişesi olanlar da var. Düşme konusunda kimsenin şüphesi olmasın. Bakan, bir kez daha bakıyor, 'Bu nedir?' diyor. İnsanların hoşuna gidiyor. Farklı bir atmosfer oldu. İnsanlarımızın eskiye merakı var. Bu vosvos araçlarımızın modelleri 1930'lu yıllara dayanıyor."

Bakır, Karadeniz insanının biraz farklı fikirlerinin olabildiğini belirterek, "Bu da Rizeli'nin aklına gelirdi. Rize'de buna benzer değişik olaylar var. Biz de değişik bir fikir üretmek istedik." ifadesini kullandı.

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