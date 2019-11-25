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Uçuruma sürüklenen otomobilden atlayarak kurtuldular

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde virajı alamayan sürücü ve arkadaşı, yaklaşık 150 metre yükseklikten uçurma sürüklenen otomobilden atlayarak kurtulmayı başardı.

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Alınan bilgiye göre, avlanmak üzere 35 JBS 51 plakalı otomobille yola çıkan sürücü Ferhat Zeybek ile arkadaşı Emre Arı, Kayrak Mahallesi'nde durdukları sırada köpeklerini kaybetti. 
 
Araçlarıyla köpeği aramaya koyulan iki arkadaşın otomobili, Su Deposu mevkisi yakınlarında virajı alamayarak uçuruma doğru kaymaya başladı. 
 
Zeybek ve Arı, durduramadıkları otomobilden atladı. Otomobil ise yaklaşık 150 metrelik uçurumdan aşağı düşerek kullanılamaz hale geldi. 
 
Yaralanan Zeybek ve Arı'nın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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