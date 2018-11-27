Uğur Kıvılcım kimdir öldü mü Uğur Kıvılcım kaç yaşında ölüm nedeni nedir oynadiği film ve diziler neler

Uğur Kıvılcım kimdir öldü mü? Uğur Kıvılcım kaç yaşında ölüm nedeni nedir? Uğur Kıvılcım hangi dizilerde oynadı? soruların yanıtları araştıranlar için detayları bu haberimizde derledik. Sinema ve tiyatro sanatçısı Uğur Kıvılcım hayatını kaybetti. Sevenleri yasa boğuldu. Usta oyuncunun biyografisi ise gündemde araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, değerli oyuncularından, sinema ve tiyatro sanatçısı Uğur Kıvılcım’ı yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor. Uğur Kıvılcım’ın cenaze töreni, 28 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 11.00’de Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde düzenlenecektir. Sanatçı, Üsküdar Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Valide Sultan Mezarlığı’nda defnedilecek. Uğur Kıvılcım hayat hikayesi ve hakkında merak edilenler star.com.tr'de.

UĞUR KIVILCIM NEDEN ÖLDÜ?

Sevilen oyuncu Uğur Kıvılcım'ın ölüm sebebiyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmamıştır. Kıvılcım’ın cenaze töreni, 28 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 11.00’de Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde düzenlenecektir. Sanatçı, Üsküdar Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Valide Sultan Mezarlığı’nda defnedilecek.

UĞUR KIVILCIM KİMDİR?



15 Aralık 1942 tarihinde İstanbul’da doğdu. Uygulamalı sinema oyunculuğu-tiyatro-seslendirme eğitimi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularındandır. Çok sayıda filmde rol aldı.



Uğur Kıvılcım, “Kadın Değil Baş Belası” filminde darbukacı, “Güllü” filminde hizmetçi, “Bülbül Yuvası” filminde Zerrin, Adsız Cengaver filminde Cabbar’ın başı vurulan eşi, “Gelin Çiçeği” filminde gitarist Uğur, 1973 yapımı “Yalancı” filminde Ayşe, Diyet filminde işçilerden Şerife, “Dünden Sonra Yarından Önce” filminde Mübeccel, “Dudaktan Kalbe” dizisinde Huriye yenge ve “Eyvah Babam” ile “Eyvah Kızım Büyüdü” dizilerinde Latife Sultan rollerini oynamıştır.