Ukrayna uyruklu kadını öldürdüğü iddia edilen cezaevi firarisi yakalandı

26 Ekim’de Meydan Mahallesi’ndeki apartmana 20 gün önce taşınan Iryna Lymar’ın evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi. Çilingir yardımı ile eve giren polis, Ukrayna uyruklu Iryna Lymar’ı banyoda çıplak, boynundan asılı halde ölü buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin 3 gün önce öldüğünü değerlendirdiği kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KAYITLAR İNCELENDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtları ile kadının telefon kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada Iryna Lymar’ın evine, yağma ve hırsızlık suçlarından aldığı 19 yıl hapis cezasını çekerken cezaevinden firar eden Fikret Karaman’ın girdiğini tespit edildi. Polis, İskenderun’dan kaçan Fikret Karaman’ın ailesinin bulunduğu Antakya ilçesine gittiği, burada da çıkan bir tartışmada ayağından vurulduğunu belirledi.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Antakya’da bir hastanede tedavi görürken yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi Fikret Karaman sorgusunda, Iryna Lymar’la tartıştığını daha sonra boğarak öldürdüğünü söyledi. İntihar süsü vermek için genç kadını soyup banyoya astığını itiraf eden Karaman, ifadesinin alınmasının ardından tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edildi.