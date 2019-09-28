Ukrayna'da siyam ikizleri doğdu
Ukrayna'da siyam ikizleri dünyaya geldi.
- AA
Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, Çernovtsı kentinde siyam ikizi kız bebekler doğdu.
Çernovtsi Hastanesi Baş Hekimi Albert Kuritsın, ikizlerin tek vücuda ve iki kafaya sahip olduğunu belirtti.
Kuritsın, siyam ikizlerinin tetkiklerinin sürdüğünü kaydetti.
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