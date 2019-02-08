‘Ülkem İçin Bir Fikrim Var’ diyorsanız buyurun 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, vatandaşların öneri ve fikirlerini ilgili kamu kurumlarına doğrudan aktarabilmeleri ve hayata geçirebilmeleri amacıyla “2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var” projesi başlatıldı. Türkiye’nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı her sınamada, koşulsuz en büyük desteği veren Türk milletini, şimdi ülke için düşünmeye davet ettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun “Çünkü biliyoruz ki en güzel fikirler, aile ve arkadaş sohbetlerinde zikrediliyor, lise ve üniversite kantinlerinde konuşuluyor, çocukların temiz ve berrak zihinlerinden geçiyor. Ben, 2019’u 82 milyonun ülkemiz için beyin fırtınası yaptığı ve fikirlerini devletimizin birimleri ile doğrudan paylaşabildiği bir yıl olarak hayal ediyorum” dedi. Altun, bu amaçla ülkenin her köşesinden doğrudan kendilerine ulaşılabilmesi için yenilenen web siteleri “iletisim.gov.tr” üzerinden oluşturdukları “2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var” platformunu 28 Ocak’ta faaliyete geçirdikleri bilgisini verdi.

HER YAŞTAN ÖNERİ GELİYOR

Bir haftada çevre, sağlık, kültür, iletişim, enerji, eğitim ve adalet gibi farklı alanlarda fikirlerin geldiğini görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirten Altun, şunları kaydetti: Sevindirici olan her yaştan önerilerin geliyor olması. Örneğin devlet arması önerisi 16 yaşında bir gencimize ait. Şu ana dek gelen fikirlere baktığımızda yaş aralığının 16-69 şeklinde gerçekleştiğini ve Türkiye’nin her bölgesinden geldiğini görüyoruz” diye konuştu. Altun “Amaç ‘ülkem için çok güzel bir fikrim var ama kimseye iletemiyorum’ diyen, ülkesi için derdi olan insanların yönetim süreçlerine doğrudan dahil olmasını sağlamak ve ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru yürüyüşünü hızlandırmak” dedi. Vatandaşlar proje için başvurularını “https://www.iletisim.gov.tr/turkce/ulkem” linkinden yapabilecek.

Fahrettin Altun; yaya geçitlerine mavi trafik lambası konulması, trafiğin akışını bozmayacak ve çöp konteynırlarından yayılacak kokuları engelleyecek akıllı çöp kamyonları tasarımı, sokak hayvanları için hazine arazilerinde yaşam alanları oluşturulması gibi fikirlerin geldiğini anlattı.