Uluabat Gölü artık daha temiz

Bursa Büyükşehir Belediyesinin 35 milyon liralık yatırımıyla hayata geçirilen, Uluabat Gölü’nü evsel ve sanayi atıklarından arındıracak Akçalar Atıksu Arıtma Tesisi, geçen ekim ayında hizmete girdi. Günde 4 bin 561 metreküp atık suyun arıtıldığı tesis ile dünyada nesli tehlike altında olan küçük karabatak, tepeli pelikan, bıyıklı sumru, pasbaş patka, alaca balıkçıl ve kaşıkçı gibi kuş türlerine ev sahipliği yapan ve bunlar için önemli bir üreme alanı olan gölde hem kuş hem de balık türlerinin sürdürülebilirliği sağlanacak.