Uludağ'a alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferleri şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edildi

Alınan bilgiye göre, kentte bir süredir etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Uludağ'a yapılan teleferik seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeniyle tam gün kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.