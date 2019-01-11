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Uludağ'a alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferleri şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edildi

Bursa-Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik seferlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ara verildi.

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Alınan bilgiye göre, kentte bir süredir etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Uludağ'a yapılan teleferik seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeniyle tam gün kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.

FETÖ´cü Kanter ABD medyasına Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu

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