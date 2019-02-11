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Uludağ'da çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı

Kış turizminin gözde merkezi Uludağ'da özel güvenliklerle kayak hocaları arasında çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı

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İddiaya göre, Uludağ Birinci Oteller Bölgesinde aralarında kayak hocalarıyla özel güvenliklerin olduğu iki grup arasında kavga çıktı.

Silah ve bıçakların konuştuğu kavgada kayak hocası olan dayısının yanına hafta sonu tatili için giden 18 yaşındaki Y.K. başına ve göğsüne isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı. 112 ambulansıyla Bursa Devlet Hastanesi'ne sevkedilen Y.K tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Öte yandan ismi henüz öğrenilemeyen yaralı 2 kişiden biri Bursa'daki özel bir hastaneye diğeri de Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından oteller bölgesine jandarma ekiplerinin yanı sıra, Bursa'dan özel harekat, çevik kuvvet ekipleri ile zırhlı araçlar gönderildi.

Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan zanlıları yakalamak için bölgede geniş çaplı arama faaliyeti başlatıldı.

Uludağ yolu Milli Parklar ve 8. kilometreden itibaren jandarma ekipleri tarafından geçişe kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri, Uludağ yolunu ablukaya alıp araçları tek tek durdurup arama yaptı.

Armalar sırasında otomobilinde kuru sıkı tabanca ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.

Uludağ'da kavganın yaşandığı bölgede de inceleme başlatan jandarma ekipleri gözaltın alınan çok sayıda kişiyi jandarma otobüsüne bindirip karakola götürdü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.  

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