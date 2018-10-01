Uludağ'da insan yüzüne benzeyen kaya büyük ilgi çekiyor
Uludağ eteklerindeki bir kayanın üzerindeki bulunan insan yüzü büyük ilgi çekiyor.
- İHA
Zeyniler köyü altındaki dik yamaçta insan yüzü suretinde bir şekil bulunuyor. Kayalara kim tarafından işlendiği veya nasıl oluştuğu bilinmeyen devasa büyüklükteki insan yüzü görenleri şaşırtıyor. Eski çağlarda kayalar oyularak yapıldığı sanılan yüz figürü herkes tarafından bilinmiyor. Zeyniler köyünün altında bulunan kayadaki insan figürü, Uludağ'ın Bakacak tepesine bakıyor.
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