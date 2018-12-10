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Uludağlı öğrencilerden ‘sıfır atık’ seferberliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın hayata geçirdiği ‘sıfır atık’ projesine bir destek de Bursa Uludağ Üniversitesi’nden geldi.

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BUÜ öğrencileri, üniversitenin merkez kampüsünde bulunan yemekhaneye kurdukları sistem sâyesinde tüm atıkları ayrıştırarak geri dönüşümlerini sağladı. “Hedefimiz BUÜ’nin bütün yemekhanelerinde bu sistemin uygulanması” diyen Çevre Topluluğu Başkanı Onur Candar, “İlk olarak merkez öğrenci yemekhanesinden başladık. Katı atıkları, üniversite içerisinde yer alan geri dönüşüm kutularına koyduk. Yemek atıklarını gönüllülerle birlikte toplayarak sokak hayvanlarına ulaştırdık” dedi. 

Ayrıştırma önemli 

Atıkların toplanması sürecinde ayrıştırma konusuna vurgu yapan Candar şöyle devam etti: Yemekhanelerimizde oluşan geri dönüştürülebilir atıkların ayrı toplanması gerekiyor. Atıkları geri dönüşüm kutularına atarken ambalajların içinde gıda ve su bırakılmamalı. Arkadaşlarımızdan etli yemeklerinizin içine kürdan ve peçete atmamalarını rica ediyoruz. Yemek atıklarında bu tarz çöplerin bulunması hayvanların yemesini zorlaştırıyor. 

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