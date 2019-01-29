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Ulusal Beslenme Konseyi kurulacak  

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan, ‘Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’ kapsamında ‘Ulusal Beslenme Konseyi’ kurulacak. 

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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ulusal Beslenme Konseyi ile beslenme konusundaki bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması, tartışmalı konuların açığa kavuşturulması, beslenme okuryazarlığının artırılması, sağlıklı beslenme kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması, gıda güvenliği ve kronik hastalıklarla mücadele kapsamında politikalar geliştirilmesi hedefleniyor. Ulusal Beslenme Konseyi, sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi için politika ve strateji önerileri geliştirmek, önerilerin kurumlarda uygulanmasını tavsiye etmek ve uygulamayı izlemekle görevli olacak. 

BİLİMSEL KOMİSYON 

Konseyin diğer görevleri ise şöyle: Sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması ve beslenme konularında araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler önermek. Doğrudan veya dolaylı olarak beslenme kaynaklı hastalıklarla ilgili gerekli hallerde bilimsel komisyon kurulmasına karar vermek. Sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi ile ilgili konularda toplum eğitimlerinde görüş bildirmek. Sağlıklı beslenme, yiyecek ve içecekler konusunda tüketicileri ve özellikle de çocukları yanlış yönlendiren aldatıcı, yanıltıcı algı oluşturucu reklam ve tanıtımlar konusunda gerekli önlem önerilerde bulunmak. Tüketicilerin sağlıklı gıdaya erişme hakkı konusunda bilimsel ve sosyal önlemlerin alınması için görüş ve önerilerde bulunmak. Ayrıca Konsey, gerektiğinde sağlıklı beslenme, yiyecek ve içecekler ile ilgili konularda bilimsel komisyonlar kurabilecek ve bilim konseyinin raporu doğrultusunda kararlar alacak. 

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