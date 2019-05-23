Uluslararası Mektup Yarışması PTT AŞ’den yapılan açıklamaya göre, Dünya Posta Birliği tarafından düzenlenen ‘48. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması’nın Türkiye seçmeleri Milli Eğitim Bakanlığı ile PTT AŞ’nin iş birliğiyle gerçekleştirildi.