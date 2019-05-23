Uluslararası Mektup Yarışması
PTT AŞ’den yapılan açıklamaya göre, Dünya Posta Birliği tarafından düzenlenen ‘48. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması’nın Türkiye seçmeleri Milli Eğitim Bakanlığı ile PTT AŞ’nin iş birliğiyle gerçekleştirildi.
Bu yılki teması ‘En Sevdiğin Kahramanına Bir Mektup Yaz’ olan yarışmaya Türkiye genelinden mektuplar gönderildi. Yarışmada birinciliğe Fatmagül Tören hak kazandı. Tören’in mektubu ‘48. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etmek üzere Dünya Posta Birliği’ne gönderilecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.