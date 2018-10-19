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Ümraniye Belediyesi’nden ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2014 yılı itibari ile faaliyete geçen Psikolojik Danışmanlık Hizmeti, Ümraniyelilere ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor. Psikolojik danışmanlık hizmetlerinden bugüne kadar binlerce Ümraniyeli yararlandı.

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Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2014 yılından beri yürütülmekte olan ücretsiz Psikolojik Danışmanlık hizmetlerinden bugüne kadar binlerce Ümraniyeli yararlandı. Psikolojik Danışmanlık Hizmeti kapsamında, yüzlerce çocuk ve yetişkine yönelik verilen danışmanlık hizmeti, 2 psikolog gözetiminde yarım saatlik periyodlarla veriliyor. 2017 yılı içinde psikolojik danışmanlık merkezinden 768 yetişkin, 1.086 seans; 1004 çocuk, 1.243 seans ile danışmanlık hizmeti almış. 
 
Ümraniyelilerin sorunlarını dinliyoruz…
Yetişkin ve çocuklara ayrı olarak verilen psikolojik danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar telefonla randevu alarak, Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezindeki Psikolojik Danışma Merkezi’nden ücretsiz danışmanlık hizmeti alabiliyor.
 
 

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