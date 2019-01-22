İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3475
  • 6,0795
  • 220.86
  • 99.677
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Ümraniye’de araç yandı mahalleli sokağa döküldü

Ümraniye'de tamirden getirdiği araç 2 saat sonra yandı. Yangın yanındaki araca da sıçrayınca mahallede korku ve panik yaşandı. Binadaki vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, 2 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yangın, saat 19.00 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi 18 Mart Caddesi Nevruz Sokak'ta meydana geldi.

İddialara göre, Hasan Erol'un tamirciden alıp evinin önünde park ettiği araçta 2 saat sonra yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan yine Hasan Erol'a ait olduğu öğrenilen kamyonete de sıçradı.

Araçlardan çıkan alev ve yoğun duman bitişikteki binada korku ve paniğe neden oldu. Bina sakinleri, kendilerini dışarı atarak yangın yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ümraniye ve Dudullu itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yanan 2 araç kullanılamaz hale geldi.

Araç sahibi Hasan Erol, “Aracımı elektrikçiye götürdüm. Marş dinamosu arızalıydı. Aracımı yaptırdım, tekrar evin önüne garaja çektim. 2 saat sonra 2 aracım da yandı. Ne yapacağım bilmiyorum “diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Binali Yıldırım Marmaray´da vatandaşlarla sohbet etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Müslümanlara bombalı saldırı düzenleyeceklerdi

Müslümanlara bombalı saldırı düzenleyeceklerdi

Çavuşoğlu ile Lavrov Suriye'yi görüştü

Çavuşoğlu ile Lavrov Suriye'yi görüştü

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Çin’den 10 bin kilometre menzilli nükleer füze testi

Çin’den 10 bin kilometre menzilli nükleer füze testi

'Ben bu uzlaşı kapısının aralandığını hissettim'

'Ben bu uzlaşı kapısının aralandığını hissettim'

'Usulsüz dinleme' davasında eski polise rekor hapis cezası

'Usulsüz dinleme' davasında eski polise rekor hapis cezası

Pompeo: DEAŞ'ı Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrattık

Pompeo: DEAŞ'ı Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrattık

'İnfaz öncesi kendi mezarını kazdırdılar'

'İnfaz öncesi kendi mezarını kazdırdılar'
 

POPÜLER HABERLER

Ridaniye Savaşı - Tarihte bugün 22 Ocak 1517

Ridaniye Savaşı - Tarihte bugün 22 Ocak 1517

Son 10 yılda dünya nasıl değişti

Son 10 yılda dünya nasıl değişti

Hayatımızı baştan sona değiştiren buluşlar

Hayatımızı baştan sona değiştiren buluşlar

Kim Milyoner Olmak İster'i karıştıran anlar! İzleyici isyan etti

Kim Milyoner Olmak İster'i karıştıran anlar! İzleyici isyan etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA