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Yaşam

Ümraniye'de polisten uyarı ateşi

Ümraniye'de uyuşturucu satışı yapıldığı şüphesiyle durdurulmak istenen otomobildeki şüphelilere polis uyarı ateşi açtı.

DHA01 Şubat 2021 Pazartesi 20:34 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 20:34
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Ümraniye'de uyuşturucu satışı yapıldığı şüphesiyle durdurulmak istenen otomobildeki şüphelilere polis uyarı ateşi açtı. Şüpheliler uyarı ateşine rağmen durmayarak kaçarken, seken kurşunlar polis aracına isabet etti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Ümraniye Dumlupınar Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Ümraniye Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını aldıkları otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki şüpheliler kaçmaya başladı. Ekipler, bulundukları iki sivil polis aracıyla şüphelilerin peşine düştü. Durdurulamayan şüphelilere doğru uyarı ateşi açıldı. Seken kurşunlar polis aracına isabet etti. Şüpheliler, polis araçlarının arasından sıyrılarak otomobilleriyle kaçtı. Olayda yaralı ve can kaybı olmazken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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