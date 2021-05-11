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Yaşam

Ümraniye'de trafik kazası: 5 yaralı

Ümraniye, Altınşehir'de ara sokaktan çıkan otomobilin ana caddede giden hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

DHA11 Mayıs 2021 Salı 04:01 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 04:01
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Kaza. 02.00 sıralarından Ümraniye, Altınşehir Mahallesi, NATO Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.E. idaresindeki 34 RB 7085 plakalı otomobil, ara sokaktan çıktığı sırada N.İ. idaresindeki 61 RA 133 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da savruldu. Kazada 2'si M.E. idaresindeki otomobilde, 3'ü ise N.İ. idaresindeki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar ambulansa alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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