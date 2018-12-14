Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Ümraniye’de yaşlılar güvende

Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Yaşlı Hizmet Birimi, Ümraniye sınırları içerisinde yaşayan, zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan yaşlılarımızı, hayata tutundurmak ve yaşam kalitesinin artırmak adına hizmetlerine devam ediyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ümraniye sınırları içerisinde yaşayan zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan yaşlılarımızın, hayata tutundurma ve yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla yola çıkan Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Yaşlı Hizmet Birimi, kişisel bakım, ev temizliği hizmetleri yanı sıra düzenlediği sosyal ve kültürel etkinlik programlarıyla ses getirmeye devam ediyor. Bu etkinlikler kapsamında geziler, piknikler, moral, motivasyon ve dini sohbet programları yer alıyor. Yaşlı Hizmet Birimi ekibini kapısında görmekten mutluluk duyan yaşlılar, yapılan hizmetten oldukça memnun olduklarını dile getirerek, bu hizmetlerin gerçekleşmesini sağlayan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ a ve ekibine teşekkürlerini sundular.
 
Evde Kişisel Bakım ve Temizlik Hizmetleri
 
Özenle seçilen ve yaşlı hizmet birimi eğitiminin yanı sıra yaşlı bakımı konusunda da deneyimli, bu bölümlerden mezun olan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nden ekipler, yaşlıların gerekli bakım ve sağlık kontrollerini yapıyor. Ayrıca yaşlı hizmet birimi sorumluları tarafından yaşlılara ilaç kullanımı ve kronik hastalıklarla ilgili seminerler de veriliyor. Hastalığı sebebiyle kendi bakım ve ev işlerini yapamayan yaşlıların saç, sakal ile tırnak kesimi gibi kişisel bakım hizmetlerinin yapılmasının yanı sıra, ev temizliği ve düzenlemesi gibi ihtiyaçları da karşılanıyor.
 
Kültürel Geziler
 
Ümraniye Belediyesi düzenlediği sosyal ve kültürel etkinlik kapsamında geziler, piknikler ve programlar düzenleyerek yaşlıların moral ve motivasyonunu arttırarak ahir ömürlerinde güzel anılar yaşamalarına vesile olurken sosyal bakımlarını sağlamış oluyoruz.
Refakat Desteği
Kimsesi olmayan ve tek başına sokağa çıkamayacak olan yaşlılarımızın hastane işlemlerinde ve market işlerinde yardımcı oluyoruz.
 
Ev Ziyareti 
 
Yalnız yaşayan yaşlılarımızın rutin ziyaretlerle durumları kontrol ediliyor. Yaşlı Hizmet Birimi ekibimiz yaşlılarımız ile sohbet edip yalnız hissetmemelerini sağlıyor. Kurumsal sorunların çözümü noktasında işlemlerin takibi yine ekiplerimiz tarafından yapılıyor. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ekmeği bile deterjanla yıkayıp yiyor

Ekmeği bile deterjanla yıkayıp yiyor

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak

İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda öne çıkan projeler

İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda öne çıkan projeler

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA