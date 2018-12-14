Ümraniye’de yaşlılar güvende

Ümraniye sınırları içerisinde yaşayan zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan yaşlılarımızın, hayata tutundurma ve yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla yola çıkan Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Yaşlı Hizmet Birimi, kişisel bakım, ev temizliği hizmetleri yanı sıra düzenlediği sosyal ve kültürel etkinlik programlarıyla ses getirmeye devam ediyor. Bu etkinlikler kapsamında geziler, piknikler, moral, motivasyon ve dini sohbet programları yer alıyor. Yaşlı Hizmet Birimi ekibini kapısında görmekten mutluluk duyan yaşlılar, yapılan hizmetten oldukça memnun olduklarını dile getirerek, bu hizmetlerin gerçekleşmesini sağlayan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ a ve ekibine teşekkürlerini sundular.

Evde Kişisel Bakım ve Temizlik Hizmetleri

Özenle seçilen ve yaşlı hizmet birimi eğitiminin yanı sıra yaşlı bakımı konusunda da deneyimli, bu bölümlerden mezun olan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nden ekipler, yaşlıların gerekli bakım ve sağlık kontrollerini yapıyor. Ayrıca yaşlı hizmet birimi sorumluları tarafından yaşlılara ilaç kullanımı ve kronik hastalıklarla ilgili seminerler de veriliyor. Hastalığı sebebiyle kendi bakım ve ev işlerini yapamayan yaşlıların saç, sakal ile tırnak kesimi gibi kişisel bakım hizmetlerinin yapılmasının yanı sıra, ev temizliği ve düzenlemesi gibi ihtiyaçları da karşılanıyor.

Kültürel Geziler

Ümraniye Belediyesi düzenlediği sosyal ve kültürel etkinlik kapsamında geziler, piknikler ve programlar düzenleyerek yaşlıların moral ve motivasyonunu arttırarak ahir ömürlerinde güzel anılar yaşamalarına vesile olurken sosyal bakımlarını sağlamış oluyoruz.

Refakat Desteği

Kimsesi olmayan ve tek başına sokağa çıkamayacak olan yaşlılarımızın hastane işlemlerinde ve market işlerinde yardımcı oluyoruz.

Ev Ziyareti

Yalnız yaşayan yaşlılarımızın rutin ziyaretlerle durumları kontrol ediliyor. Yaşlı Hizmet Birimi ekibimiz yaşlılarımız ile sohbet edip yalnız hissetmemelerini sağlıyor. Kurumsal sorunların çözümü noktasında işlemlerin takibi yine ekiplerimiz tarafından yapılıyor.