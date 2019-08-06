Efsane dizinin senaristi hayatını kaybetti

Umur Bugay kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ünlü yönetmen Umur Bugay hayatını kaybetti. Umur Bugay, sosyal medya üzerinden isminin gündeme gelmesiyle birlikte araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Türk sinemasına çok fazla eser kazandıran Umur Bugay, 2002 ve 2017 yılında iki kitap yazmıştır. Umur Bugay hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

UMUR BUGAY KİMDİR?

Umur Bugay, sanat dünyasını yakından takip eden birçok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar sıfatlarına sahip olan Umur Bugay, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunudur.

Sanat hayatına Arena Tiyatrosu'nda başlamıştır.

Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Halk Oyuncuları, Dostlar Tiyatrosu'nda, oyuncu, yönetmen, dramaturg olarak görev yaptı. 1972'de oyun yazarlığına başladı. Yazdığı oyunların çoğu Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda sahnelendi. 1975 yılından sonra, çeşitli gazete ve dergilerde, mizah ağırlıklı öyküleri ve röportajları yayınlanan Bugay, Milliyet Çocuk Dergisi'nde söyleşiler yazdı. 1974'te Atıf Yılmaz ile Yılmaz Güney'e, bir çingenenin yaşamını konu alan Cemil adlı senaryoyu yazarak sinema alanında da çalışmalara başladı. 1975 yılında çekilen Hababam Sınıfı filminin senaryosu da kendisine aittir.

1988 yılında yazmaya başladığı Bizimkiler adlı televizyon dizisinin TRT'de gösterilmesiyle üne kavuştu. Ardından 1993 yılından itibaren Bizimkiler dizisinin ana kadrosu ile Yazlıkçılar dizisini kaleme aldı. Bazı filmlerde yapımcılığı üstlendi. Türk Küçükleri adlı bir gülmece öyküleri kitabı vardır.

Ödülleri :

1970 – Pir Sultan Abdal (oyun) – DİSK “En İyi Yönetmen”

1976 – İşte Hayat (senaryo), Antalya Film Şenliği, “En İyi Özgün Senaryo” ödülü

1978 – Çöpçüler Kralı (senaryo) Antalya Film Şenliği “En İyi Özgün Senaryo” ödülü

Senaryoları :

2007 – Sünnet Davası (TV Filmi)

2006 – Rating Kasabası (TV Filmi)

2004 – Zor Adam (TV Filmi)

2004 – Büyük Umutlar (TV Dizisi)

2003 – Hayat A.Ş. (TV Dizisi)

2002 – Rus Gelin (Sinema Filmi)

2001 – Koltuk Sevdası (TV Dizisi)

1999 – Duruşma (Sinema Filmi)

1997 – Komşu Komşu (TV Dizisi)

1995 – Oğlum Adam Olacak (TV Dizisi)

1993 – Yazlıkçılar (TV Dizisi)

1993 – Saygılar Bizden (TV Dizisi)

1989 – 1997 – Bizimkiler (TV Dizisi)

1988 – Düttürü Dünya (Sinema Filmi)

1986 – Yoksul (Sinema Filmi)

1986 – Namus Düşmanı (Sinema Filmi)

1986 – Davacı (Sinema Filmi)

1984 – Postacı (Sinema Filmi)

1978 – Köşeyi Dönen Adam (Sinema Filmi)

1977 – Çöpçüler Kralı (Sinema Filmi)

1977 – Aslan Bacanak (Sinema Filmi)

1976 – Tuzak (Sinema Filmi)

1976 – Kapıcılar Kralı (Sinema Filmi)

1976 – Hasip İle Nasip (Sinema Filmi)

1975 – İşte Hayat (Sinema Filmi)

1975 – Çirkef (Sinema Filmi)

1975 – Pisi Pisi (Sinema Filmi)

1975 – Hababam Sınıfı (Sinema Filmi)

1975 – Deli Yusuf (Sinema Filmi)

1974 – Cemil