UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday! Tortum Şelalesi'ne yoğun ilgi

AA 2 Ağustos 2021 Pazartesi 13:48 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 13:48

Valilik koordinesinde, Büyükşehir ile Uzundere belediyeleri, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle, Tortum Şelalesi çevresinde geçen yıl yapılan turizm yatırımları meyvesini vermeye başladı.

Çevresinde yürüyüş yolları, ağaçlandırma, engellilerin şelaleyi görmesi için yapılan özel alanlar, seyir terasları, dinlenme ile gezinti alanları, restoranlar ve otopark yapılan şelale, son günlerde yöreye turist getiren turizm şirketlerinin ilk durağı haline geldi.

Gece ışıklandırılması ve doğal güzelliği ile 7/24 misafir ağırlayan, 21 metre genişlik ve 48 metre yüksekliğe sahip şelaleye, son 46 günde 374 tur otobüsüyle gelen yaklaşık 230 bin yerli ve yabancı ziyarette bulundu.

Erzurum kent merkezine 100, Uzundere ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki şelaleyi ziyaret eden misafirleri taşıyan tur otobüslerin 100'ü yurt dışından geldi.

Devlet eliyle yaklaşık 9 milyon liralık yatırım yapılan ve drone ile turist yoğunluğunun görüntülendiği Tortum Şelalesi'ni, sadece Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde 10 bin kişinin gezdiği belirtildi.