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Üniversitelerde kalite ‘tek tuş’la sorgulanacak  

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, yükseköğretimdeki tüm çıktıların kalite yönetim sistemi kapsamında değerlendirilmesi için dijital altyapıya sahip iddialı bir model kurduklarını belirterek, “Bu model vasıtasıyla Türkiye’deki tüm üniversitelerin eğitim öğretim ve araştırma süreçlerini nasıl yürüttüklerini bir tuşa basarak görebileceğiz.” dedi.

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Elmas, “Süreçleri dijitalleştiriyoruz. Üniversitelerimiz öz değerlendirme raporlarını, 140’a yakın başlık altında buralarda yazıyorlar ve raporluyorlar. Bu raporları biz şu anda görebiliyoruz, kıyaslayabiliyoruz. Hedefimiz, kalite süreçlerinde dünyada örnek olacak çok iyi bir sistem kurmak. Dünyaya örnek bir model oluşturacağız. Biz ‘En kaliteli üniversite şu’ demeyeceğiz. Kurumların bulundukları noktadan ne kadar ileri gittiğini ortaya çıkaracağız ve aldıkları mesafeyi ölçeceğiz” diye konuştu.       

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