Üniversitelerde kalite ‘tek tuş’la sorgulanacak  

Elmas, “Süreçleri dijitalleştiriyoruz. Üniversitelerimiz öz değerlendirme raporlarını, 140’a yakın başlık altında buralarda yazıyorlar ve raporluyorlar. Bu raporları biz şu anda görebiliyoruz, kıyaslayabiliyoruz. Hedefimiz, kalite süreçlerinde dünyada örnek olacak çok iyi bir sistem kurmak. Dünyaya örnek bir model oluşturacağız. Biz ‘En kaliteli üniversite şu’ demeyeceğiz. Kurumların bulundukları noktadan ne kadar ileri gittiğini ortaya çıkaracağız ve aldıkları mesafeyi ölçeceğiz” diye konuştu.