Ağrı'da üniversiteli kız öğrenciler, tek başına yaşayan 85 yaşındaki Naciye Durak’ın hem yalnızlığına ortak oluyor hem de evinin temizliğini yaparak gönlünde taht kuruyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde öğrenim gören genç kızlar, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda görevli bir memurun hayata geçirdiği “Yalnız Değilsin Projesi” sayesinde bir araya gelerek gönüllüler topluluğu oluşturdu. Derslerinden arta kalan zamanlarda bir araya gelen 10 kız öğrenci, kentte tek başına yaşayan ve yıllar önce eşini kaybeden Naciye nineye sahip çıkıyor. Vefalı öğrenciler, ellerine aldıkları elektrikli süpürge ve temizlik bezleriyle kimsesiz kadının evini temizledikten sonra demledikleri çay eşliğinde sohbet edip yalnızlığına ortak oluyor.

ONLARA DUA EDİYORUM

Yurt sorumlusu Nazan Dilan Demircan “Naciye teyzemizin ne ihtiyacı varsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gönüllülük esasıyla bunu yapıyoruz. Öğrencilerimizin hepsiyle konuştuk ve gönül rızasıyla gelmelerini istedik. Gönül rızasıyla gelenler bizimle geldi. Teyzemiz çok mutlu oluyor. En önemli amacımız, onun yalnızlığını paylaşmak” dedi. Öğrencilerden Beyza Durukan, Naciye nine ile vakit geçirmenin kendilerine keyif verdiğini belirterek “Çocukları yok, eşi de yıllar önce vefat etmiş. Onun yanında olup mutlu olmak istiyoruz. Dertlerine arkadaşlık yapmak istiyoruz. Bugün geldik evde temizlik yaptık ve geldiğimize çok mutlu oldu. Sürekli geliyoruz, o da bizi çok sevdi” ifadelerini kullandı. Naciye Durak da torunları gibi gördüğü öğrencilere ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek “Allah onlardan razı olsun, beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Ben de onlara sürekli dua ediyorum” diye konuştu.