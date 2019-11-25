Üniversiteli Güleda'nın ölümünde kan donduran ifadeler

Savcılıktaki ifadesinde Muğla'da oturduğunu ve tornacılık yaptığını belirten Zafer P. (19), cinayeti işlediğini itiraf etti.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadenin de kendisine ait olduğunu ve bu ifadesini tekrar ettiğini belirten Zafer P, 2015 yılında Muğla'da bir arkadaş ortamında tanıştığı Güleda Cankel'in üniversite okumak için Isparta'ya geldiğini, bu süreçte aralarının açıldığını ileri sürdü.

Güleda'nın Isparta'ya gittikten sonra kendisinden ayrıldığını iddia eden Zafer P, 15 Kasım'da kente giderek konuşmak istediğini, iki gün kentte vakit geçirdikten sonra Güleda'nın kaldığı mahalleye gittiğini beyan etti.

Zafer P, daha sonra Güleda Cankel ile görüştüğünü belirterek, "Aramızda hakaret ve yaralama olayları gerçekleşti. Bu olaylara ilişkin emniyette ayrıca ifade verdim. İfade işlemlerinin ardından her ikimiz de serbest bırakıldık. Olay günü 11.30-12.00 sıralarında tekrar tartıştık." iddiasında bulundu.

Cinayeti nasıl işlediğini detaylarıyla anlatan Zafer P, sorgusunda bir sayfalık mektubunun sorulması üzerine, şunları iddia etti:

"Ben bu mektubu yaklaşık 2-3 gün önce yazdım. Bu mektubu korkutmak amacıyla Güleda Cankel'e atacaktım. Beni her türlü sosyal medya mecrasından engellediği için mektubu ona atamadım. Isparta'ya ilk geliş amacım Güleda Cankel ile barışmaktı."

Cinayeti önceden planlamadığını, bir anlık sinirle Güleda'yı öldürdüğünü ileri süren Zafer P, "pişman" olduğunu söyledi.

Isparta'daki Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım'da apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.