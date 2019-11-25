17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7517
  • 6,3333
  • 269.755
  • 105382
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Üniversiteli Güleda'nın ölümünde kan donduran ifadeler

Isparta'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel'i öldüren Zafer P'nin, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Savcılıktaki ifadesinde Muğla'da oturduğunu ve tornacılık yaptığını belirten Zafer P. (19), cinayeti işlediğini itiraf etti.
 
Isparta Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadenin de kendisine ait olduğunu ve bu ifadesini tekrar ettiğini belirten Zafer P, 2015 yılında Muğla'da bir arkadaş ortamında tanıştığı Güleda Cankel'in üniversite okumak için Isparta'ya geldiğini, bu süreçte aralarının açıldığını ileri sürdü.
 
Güleda'nın Isparta'ya gittikten sonra kendisinden ayrıldığını iddia eden Zafer P, 15 Kasım'da kente giderek konuşmak istediğini, iki gün kentte vakit geçirdikten sonra Güleda'nın kaldığı mahalleye gittiğini beyan etti.
 
Zafer P, daha sonra Güleda Cankel ile görüştüğünü belirterek, "Aramızda hakaret ve yaralama olayları gerçekleşti. Bu olaylara ilişkin emniyette ayrıca ifade verdim. İfade işlemlerinin ardından her ikimiz de serbest bırakıldık. Olay günü 11.30-12.00 sıralarında tekrar tartıştık." iddiasında bulundu.
 
Cinayeti nasıl işlediğini detaylarıyla anlatan Zafer P, sorgusunda bir sayfalık mektubunun sorulması üzerine, şunları iddia etti:
 
"Ben bu mektubu yaklaşık 2-3 gün önce yazdım. Bu mektubu korkutmak amacıyla Güleda Cankel'e atacaktım. Beni her türlü sosyal medya mecrasından engellediği için mektubu ona atamadım. Isparta'ya ilk geliş amacım Güleda Cankel ile barışmaktı."
 
Cinayeti önceden planlamadığını, bir anlık sinirle Güleda'yı öldürdüğünü ileri süren Zafer P, "pişman" olduğunu söyledi.
 
Isparta'daki Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım'da apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı. 

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor -1

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Araç sahiplerine müjdeli haber! Motorinde indirim

Araç sahiplerine müjdeli haber! Motorinde indirim

"Söz konusu olan şiddetse kol kırıldığında yen içinde kalamaz"

'Söz konusu olan şiddetse kol kırıldığında yen içinde kalamaz'

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Üniversiteli Güleda'nın ölümünde kan donduran ifadeler

Üniversiteli Güleda'nın ölümünde kan donduran ifadeler

Aylardır gösteriler durmuyordu! Hükümete çağrı 'onları dinle'

Aylardır gösteriler durmuyordu! Hükümete çağrı 'onları dinle'

AK Parti'den CHP'deki kumpasla ilgili açıklama: Rekabet için çirkin yöntem

AK Parti'den CHP'deki kumpasla ilgili açıklama: Rekabet için çirkin yöntem

İşte Alparslan Türkeş'in bilinmeyen fotoğrafları

İşte Alparslan Türkeş'in bilinmeyen fotoğrafları
 

POPÜLER HABERLER

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor -1

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor -1

Yara izlerini sanat eserine dönüştüren dövmeler

Yara izlerini sanat eserine dönüştüren dövmeler

İzmir'de yangın...

İzmir'de yangın...

İşte Alparslan Türkeş'in bilinmeyen fotoğrafları

İşte Alparslan Türkeş'in bilinmeyen fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA