Üniversiteliler organ bağışına dikkat çekecek

Organ bağışının önemine dikkat çekmek için harekete geçen Hayata Bağış Derneği, üniversiteler arası “Organ Bağışı” temalı kısa film yarışması düzenliyor. Hayata Bağış Derneği Onursal Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Akciğer Nakli Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Adnan Sayar’ın önderliğinde, yönetmen Hakan Algül, Cengiz Bozkurt, Onur Buldu, Haki Biçici ve Sarp Apak’tan oluşan jüri üyeleri kısa filmleri sinematografik açıdan, Organ Nakil Koordinatörleri Emel Yanık, Ali Demirel ve Mümin Uzunalan ise tıbbi açıdan değerlendirecek. Kısa film yarışmasına başvuru şartları Hayata Bağış Derneği’nin web sitesi “www.hayatabagis.com” adresinden ulaşılabilir.