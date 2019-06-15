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Ünlü gurme Twitter hesabından o iddialara cevap verdi: Evet doğru

Ünlü gurme Vedat Milor Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Instagram sosyal medya platformunda yan hesap açtığını doğrulayarak, 'Instagram’da şirin sincap videolarını takip etmek için yan hesap açtığım doğru.' ifadelerine yer verdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Ünlü gurme ve gastronomi yazarı Vedat Milor, Instagram sosyal medya platformunda sincap videolarını takip etmek için yan hesap açtığını duyurdu.
 
Twitter'da şahsi hesabından açıklama yapan Vedat Milor, "Instagram’da şirin sincap videolarını takip etmek için yan hesap açtığım doğru. O yüzden gerçek hesapları ile yazamadıklarını yan hesaplarıyla yazanların kötü niyetli olup olmadıklarını daha iyi anlıyorum artık." ifadelerine yer verdi.
 
"Samimiyetle soruyorum ana hesabınızdan takip etmenizin ne sakıncası vardı ki?" sorusu ile kendisine tepki gösteren bir Twitter kullanıcısına Vedat Milor, "Her beğeniden sonra “hayırdır? şimdi de sincapları mı yemeye başlayacaksın?”, “abi sincap tava için iyi bir tarifin var mı?” diyenler oluyordu." şeklinde cevap verdi.

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