Ünlü oyuncu Van Damme bir milyon dolarlık tekneyi beğenmedi
Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme’ın, tekne almak için Bodrum’a geldiği ortaya çıktı.
Ünlü oyuncunun bir milyon dolar değerindeki tekneyi beğenmediği için almaktan vazgeçtiği öğrenildi. 22 Nisan sabahı Bodrum'a gelen Van Damme dün akşam üzeri İstanbul'a geçti. İstanbul'a hayranlığıyla bilinen ünlü oyuncunun 2 gün sonra Amerika'ya dönmesi bekleniyor.
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