Ünlü Teolog KADEM Zirvesi’nde 

“Kadınların bilgi ve tecrübeleri demokratik bir toplumun temelini oluşturur. Bu zirvede kadınlar, kendi kapasitelerinin ve gücünün farkında olmaya çağıracağız” diyen Sabiha Husic, zirvede ‘Yoksulluğun ve Çatışmaların Aile Üzerindeki Etkisi’ konulu bir konuşma yapacağını kaydetti. Kadınların bilgi ve tecrübelerinin demokratik bir toplum oluşturmak için çok kıymet olduğunun altını çizen Husic, “İnsan haklarına hem kadınlar hem de erkekler tarafından eşit şekilde saygı gösterilmeli” değerlendirmesini yaptı.