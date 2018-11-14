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Ünlü Teolog KADEM Zirvesi’nde 

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları alanında çok sayıda politikanın ve yasanın geliştirilmesine öncülük ederek ‘Dünya Kadını Ödülü’nü alan Teolog-Psikoterapist Sabiha Husic, Kadın ve Demokrasi Derneği’nce (KADEM) 23-24 Kasım’da İstanbul’da düzenlenen ‘3. Kadın ve Adalet Zirvesi’ne katılacak.

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“Kadınların bilgi ve tecrübeleri demokratik bir toplumun temelini oluşturur. Bu zirvede kadınlar, kendi kapasitelerinin ve gücünün farkında olmaya çağıracağız” diyen Sabiha Husic, zirvede ‘Yoksulluğun ve Çatışmaların Aile Üzerindeki Etkisi’ konulu bir konuşma yapacağını kaydetti. Kadınların bilgi ve tecrübelerinin demokratik bir toplum oluşturmak için çok kıymet olduğunun altını çizen Husic, “İnsan haklarına hem kadınlar hem de erkekler tarafından eşit şekilde saygı gösterilmeli” değerlendirmesini yaptı.

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