Ünlü yazar Muhammed Serkan Gül'den burs vurgusu

17 Aralık 2020 Perşembe 17:09 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 17:09

Ünlü yazar Muhammed Serkan Gül’e burs vermenin önemini sorduk;

Gençlerin gelecek için planlar yaptığı, en çok umutlarının yeşerdiği, hayallerin kurulduğu bu dönemde, onların yanında olabilmenin adıdır burs.

Muhammed Serkan Gül sözlerine şöyle devam etti;

“2018 yılında, uzun seneler faaliyetleri durmuş olan Sümbül Efendi İlim Ve Hizmet Vakfı’nın Başkanlığını yapmaya başladım. Ticaret ve yazarlığımla beraber yaptığım Vakfı’mızın başkanlığı, bana o kadar çok sorumluluklar yüklediğine inanıyorum ki, bu sebeple günümün büyük bir kısmını vakfımızda geçiriyorum, gelecek olan neslimiz için başka neler yapabiliriz düşüncesi, uğraşı için. Üstünde durduğumuz en büyük konu ise, gençlerimiz için eğitim imkânı oluşturmak, daha güzel eğitim alabilmelerine katkı sağlamak.

Bu bağlamda Türkiye’mizin genelinde, öğrencilerin ve hâfız talebelerin çok kıymetli olduğu bu dönemde, eğitim yolculuklarını en verimli şekilde geçirmeleri için destek sağlıyoruz. Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı olarak gün geçtikçe büyümenin, sadece 2020’de 10 bini aşan burs sayımızla öğrencilerimize umut olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz.

Burslar, maddi zorluk çeken yurt içinde ve yurt dışında okuma imkânı bulunmayan öğrenci, hafız talebelere sunduğu maddi desteğin yanı sıra, onların duyarlı bireyler olmalarına da çok büyük katkı sağlıyor. İslam âlemine baktığımızda ülkemize hizmet eden birçok bireyin burs veya bireysel yardımlarla bugünlere geldiklerini okuyoruz ve duyuyoruz. Böyle olan bireyler ise daha duyarlı bireyler olarak hayatlarına devam etmektedirler. Bu vesile ile tüm hafız ve öğrenci gençlerimize muvaffakiyetler diliyor, İslam’a ve Türkiye’mize faydalı bireyler olmalarını Allah’ımdan niyaz ediyorum.