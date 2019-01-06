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Uşak-Ankara, Uşak-Kütahya kara yollarında ulaşım aksıyor

Uşak'ta yoğun kar yağışı, kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiliyor.

  • AA
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Kentte gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, şehir merkezi ve il bağlantı yollarında ulaşımı aksatıyor. Özellikle Uşak-Ankara, Uşak-Kütahya kara yollarında ulaşımda aksama yaşanıyor.

Karayolları 25. Şube Şefi Tuncay Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ekiplerin aralıksız görev yaptığını belirtti.

Güney, zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle bazı köy yollarının kapandığı, Uşak Özel İdaresine bağlı ekiplerin çalışma yaptığı öğrenildi.

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